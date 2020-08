Weil er im Februar in einem Wohnheim in Böhl-Iggelheim (Rhein-Pfalz-Kreis) einen Mitbewohner mit einem Messer getötet und einen weiteren erheblich verletzt haben soll, muss sich ein 23-Jähriger seit Donnerstag vor dem Landgericht Frankenthal verantworten. Der Beschuldigte äußerte sich ausführlich und gab beide Taten zu.

Sein Zimmernachbar habe ihn erpressen und ausrauben wollen und mit einem Messer bedroht, sagte der junge Mann, der die türkische Staatsangehörigkeit besitzt, in Deutschland geboren wurde und in Schifferstadt aufwuchs. Der Beschuldigte stach laut Anklage bei der Auseinandersetzung mehrfach auf den 24-jährigen Asylsuchenden ein. Das Opfer starb noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Der 23-Jährige drang dann in das Zimmer eines 20-Jährigen ein und verletzte auch diesen massiv mit dem Messer. Der junge Mann konnte durch eine Notoperation gerettet werden. Er habe das zweite Opfer in Verdacht, „in der Sache mit drin zu hängen“, sagte der 23-Jährige im Prozess zu seinem Motiv.

Der Beschuldigte, der schon mehrfach straffällig geworden war, ist seit der Tat im Pfalzklinikum in Klingenmünster untergebracht. Laut Staatsanwaltschaft könnte seine Schuldfähigkeit durch eine psychische Erkrankung eingeschränkt sein.