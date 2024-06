„Mehr Wachsamkeit gegenüber jeder Form von Extremismus“ hat Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) am Montagnachmittag in Anwesenheit von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bei der Kundgebung „ Mannheim hält zusammen“ gefordert. Mit Blick auf den Messerangriff auf dem Marktplatz, bei dem am vergangenen Freitag fünf Menschen verletzt und ein 29 Jahre alter Polizist tödlich verletzt wurde, sprach Specht von einem „niederträchtigen Anschlag“. Der junge Beamte habe beim Schutz anderer sein Leben verloren. Der OB rief dazu auf, Hass und Hetze in Mannheim keinen Raum zu geben.