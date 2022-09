Der Strafgefangene der JVA Mannheim, der am Montag mit einem geraubten Auto bei einem Verkehrsunfall nahe Nancy ums Leben gekommen ist, wäre womöglich bald aus der Haft entlassen worden.

Wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg auf Anfrage mitteilte, sollte am 9. März 2023, also in etwa sechs Monaten, ein sogenannter Zwei-Drittel-Termin stattfinden. „Zu diesem hätte der Verurteilte möglicherweise vorzeitig entlassen werden können“, so die Staatsanwaltschaft – sofern die dafür notwendigen gesetzlichen Voraussetzungen als erfüllt gegolten hätten.

Der 28-jährige deutsche Staatsbürger hatte am Montag mit einer täuschend echt aussehenden Softair-Pistole in Mannheim erst eines und nach einem Unfall bei Karlsruhe ein weiteres Fahrzeug geraubt. Er gelangte damit bis nahe der französischen Stadt Nancy, wo er bei einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug ums Leben kam.

Der Mann war laut Staatsanwaltschaft im April 2019 vom Landgericht Heidelberg wegen schwerer räuberischer Erpressung in zwei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren verurteilt worden und wäre ursprünglich Anfang Mai 2025 freigekommen. Da die Untersuchungshaft angerechnet worden war, wäre im März 2023 der Großteil seiner Strafe verbüßt gewesen.