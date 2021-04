Noch unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen versucht, den Geldautomaten einer Sparkasse in Hütschenhausen (Kreis Kaiserslautern) aufzusprengen. Laut Polizei schafften es die Männer aber nicht, Geld zu erbeuten. Sie flüchteten in einem dunklen Kombi mit dem gestohlenen Nummernschild FRI – TJ 108 in Richtung A62. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sei noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Nummer 0631 369-2620 zu melden.

Karte des Tatorts