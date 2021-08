10.000 Euro beträgt der Schaden, den mehrere unbekannte Täter am Montagabend in der Freiastraße (West) hinterlassen haben. Ein 24-Jähriger rief um 22.15 Uhr bei der Polizei an und berichtete, dass eine größere Gruppe ein Haus in der Freiastraße und sein davor geparktes Auto beschädigt hätte. Die Täter hatten die Scheiben und die beiden Außenspiegel des Range Rover mit Schlagwerkzeugen und Steinwürfen zerstört. Auf der Motorhaube lag laut Polizei noch ein 15 Kilogramm schwerer Begrenzungsstein. Außerdem haben die Täter Steine aufs Haus geworfen und damit die doppelt verglaste Hauseingangstür und den Rollladen eines Fensters beschädigt. Die Täter waren laut Polizei wohl mit mehreren Fahrzeugen unterwegs, die sie im Ziegeleiweg abgestellt hatten. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.