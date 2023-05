[Aktualisiert am 9.5.23, 16 Uhr] Zwei Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag versucht, den Geldautomaten am Kiosk in der Straße An der Schmalwiese in Schweigen-Rechtenbach zu sprengen. Wie die Polizei berichtet, wurde das Gerät zwar zerstört, der Schaden wird auf rund 25.000 Euro beziffert. Doch die beiden Täter mussten ohne Diebesgut flüchten. Der Tatort war zwischenzeitlich gesperrt und wurde erst wieder freigegeben, nachdem sichergestellt werden konnte, dass kein Sprengmittel mehr herumliegt. Ein Zeuge hatte die Polizei am frühen Morgen verständigt, als er das aufgesprengte Gerät entdeckte. Bei dem Geldautomaten handelt es sich nicht um den, den die Sparkasse Südpfalz und die VR-Bank SÜW-Wasgau gemeinsam am Deutschen Weintor betreiben. Dieser war in der Vergangenheit auch gesprengt worden. Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621 9632773 entgegen.