Eine Seniorin aus Helmstadt-Bargen ist am Donnerstag dem „Enkeltrick“ am Telefon aufgesessen und hat dabei 25.000 Euro verloren. Am Donnerstagnachmittag ging bei der Seniorin ein Anruf ein; die Dame vermutete, dass eine nahe Angehörige am Hörer sei. Sie wurde in ein intensives Gespräch verwickelt, in dem es um einen Wohnungskauf ging, bei der die vermeintliche Angehörige mehrere tausend Euro benötige.

Noch am Donnerstagabend holte eine angebliche Freundin der Angehörigen das Geld, insgesamt 25.000 Euro, bei der Seniorin ab. Da sie später misstrauisch wurde, erstattete die Seniorin Anzeige bei der Polizei.

Die Abholerin wird wie folgt beschrieben: etwa 25-30 Jahre alt, etwa 1,55 Meter, schwarze, nach hinten gebundene Haare, markante Augenbrauen und eine südosteuropäische Erscheinung. Sie trug schwarze Hose, eine braune Jacke, eine schwarze Umhängetasche sowie dunkle Mund- und Nasenbedeckung.

Die Polizei warnt immer wieder eindringlich vor Geldgeschäften an der Haustür und Trickbetrügern am Telefon und gibt Tipps, um nicht Opfer eines „Enkeltrick“-Betrugs zu werden. Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz hat im Internet Tipps und Empfehlungen zusammengestellt, wie man sich schützen kann.