Die Herbstsynode der Evangelischen Kirche der Pfalz, die bis Samstag digital tagt, hat zum Auftakt am Donnerstag fünf weitere Mitglieder aus Politik, Handwerk und Theologie in die Synode berufen. Die fünf Berufenen kommen aus unterschiedlichen Bereichen und Berufsfeldern und sollen die Perspektive der Synode erweitern. Sabine Ohler-Jost, Winzerin aus Neustadt-Gimmeldingen, Dirk Fischer, Tischlermeister und Präsident der Handwerkskammer der Pfalz, sowie der in Ludwigshafen gebürtige Andreas Wagner, Professor für Altes Testament an der Universität Bern, wurden erstmalig berufen. Erneut sind Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU), Landrat des Kreises Bad Dürkheim, und Barbara Schleicher-Rothmund (SPD), Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz, Mitglied der Synode.

Die Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz ist als kirchliche Volksvertretung die Inhaberin der Kirchengewalt. Die 57 Mitglieder der Synode entscheiden über wesentliche geistliche, rechtliche und finanzielle Belange der Landeskirche.