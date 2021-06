Der SV Waldhof hat die Verträge von Timo Königsmann und Mohamed Gouaida verlängert. Damit bleiben der Torhüter und der Mittelfeldspieler dem Drittligisten erhalten.

Königsmann war in der Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit Stammkeeper, Gouaida kam in der Spielzeit als Ergänzungsspieler insgesamt auf 22 Einsätze. Über die Vertragslaufzeiten machte der Klub keine Angaben.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Timo und Mohamed zwei Spieler an den SVW binden konnten, die über eine sehr gute Qualität verfügen. Mohamed ist ein technisch sehr versierter Spieler, der jeder Mannschaft weiterhelfen kann. Auch Timo hat seine Qualität mehrfach unter Beweis gestellt und wir wissen ganz genau, was wir an ihm haben. Ich freue mich sehr, dass sich beide Spieler für unseren SV Waldhof entschieden haben“, sagte Jochen Kientz, Sportlicher Leiter des SVW.