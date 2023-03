Marten Winkler kann es kaum erwarten. „Wir sind geil auf die geilen Spiele“, sagte der 20-Jährige nach dem 3:1-Sieg in Bayreuth, ehe er sich in Richtung der Kabine verabschiedete: „Sorry, mir ist kalt.“ Der Offensivspieler, der mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 entscheidenden Anteil am dritten Auswärtssieg des SV Waldhof Mannheim in der laufenden Spielzeit hatte, blickt mit Vorfreude auf die nächsten Wochen. Die Mannheimer, aktuell Tabellenfünfter der Dritten Liga, bekommen es am kommenden Mittwoch mit dem FC Ingolstadt zu tun, anschließend folgen die Partien in Wehen-Wiesbaden, gegen Osnabrück, in Saarbrücken und gegen den SC Freiburg II – allesamt direkte Konkurrenten im Rennen um die Aufstiegsplätze.

Der Erfolg bei der SpVgg Bayreuth war die perfekte Einstimmung, neben Winkler trafen außerdem Fridolin Wagner und Baris Ekincier für den SVW, der gehandicapt beim Aufsteiger antreten musste. Trainer Christian Neidhart, der sich kurzfristig einem operativen Eingriff unterziehen musste, war in Mannheim geblieben. „Ich kann mich nicht daran erinnern, schonmal ohne Trainer gespielt zu haben, aber wir hatten dadurch keinen Nachteil“, sagte Winkler. Gegen Ingolstadt soll Neidhart wieder zur Verfügung stehen.

Nicht nur der Trainer soll bis Mittwoch zurückkehren, auch der Spielerkader aufgefüllt werden. Adrien Lebeau (Muskelverletzung im Oberschenkel) und Stefano Russo (5. Gelbe Karte) werden mit Sicherheit fehlen. Julian Riedel, der erkrankt in Bayreuth aussetzen musste, Alexander Rossipal (Schlag an den Kopf) und Laurent Jans (Knöchelblessur) sollen spätestens am Dienstag wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen. Mit möglichst vielen Akteuren wollen die Blau-Schwarzen in die Topspiel-Wochen starten. Marten Winkler verspürt Lust auf die Vergleiche mit den direkten Konkurrenten, seinen Kollegen geht es ebenso.