Ein anderer Wettbewerb, eine neue Chance für positive Emotionen: Mit einem Sieg gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg möchten Trainer und Mannschaft des SV Waldhof am Dienstag (18 Uhr) ins Achtelfinale des DFB-Pokals einziehen.

Zum bislang letzten Mal gelang den Mannheimern vor 20 Jahren der Sprung unter die besten 16 im nationalen Pokalwettbewerb. Gegen die Franken bekommen die Blau-Schwarzen die Möglichkeit, den Ligafrust hinter sich zu lassen, denn in der Liga hinken sie als Tabellenachter den eigenen Ansprüchen hinterher. Nicht nur für die Psyche wäre ein Sieg wichtig, auch für den Geldbeutel – allein aus der TV-Vermarktung gibt es für den Einzug ins Achtelfinale mehr als 800.000 Euro.

„Es ist gut, dass wir uns jetzt mal auf einen anderen Wettbewerb fokussieren können“, sagte Waldhof-Kapitän Marcel Seegert mit Blick auf das reizvolle Duell gegen den Traditionsverein aus Franken, für das bereits mehr als 15.000 Karten verkauft wurden. „Darauf arbeitet man hin, damit man solche Spiele spielen kann“, fügte der Innenverteidiger hinzu. Seine Kollegen und er brennen auf den Vergleich mit dem Zweitligisten, ließ der gebürtige Mannheimer wissen.

Für Trainer Christian Neidhart und sein Team bietet sich nur wenige Tage nach dem 2:3 bei der U23 des SC Freiburg die Möglichkeit auf einen positives Erlebnis. „Es geht Schlag auf Schlag, das ist gut“, sagt der Coach. Chancenlos gehen die Mannheimer nicht in das Duell mit dem Zweitligisten, denn in der Liga gewannen sie alle sechs Heimspiele. Hinzu kam der Erfolg in der ersten DFB-Pokal-Runde im Elfmeterschießen gegen Zweitligist Holstein Kiel.