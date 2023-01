Thomas Pledl wird ab sofort für den SV Waldhof Mannheim auflaufen. Der 28-Jährige hat seinen Vertrag am Alsenweg unterschrieben und soll dem Drittligisten auf den Offensivpositionen weitere Variabilität ermöglichen. Am Wochenende durchlief der 170-malige Spieler der Zweiten Bundesliga seine medizinischen Tests. Pledl war zuletzt bereits als Trainingsgast in Mannheim und wusste dort zu überzeugen. Der gebürtige Bayer ist auf der Außenbahn variabel einsetzbar.

„Mit Thomas haben wir eine weitere hochwertige Alternative für unser Offensivspiel gefunden. Er hat im Training und im Testspiel ansprechende Leistungen gezeigt und ist bereit für die Aufgabe bei uns. Technik, Spielverständnis und Kreativität zählen zu seinen Stärken“, sagte Tim Schork, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof.