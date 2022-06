Pünktlich zum Trainingsauftakt am Donnerstagvormittag gibt es den nächsten Neuzugang für den SV Waldhof Mannheim. Julian Riedel wechselt vom FC Hansa Rostock aus der Zweiten Bundesliga an den Alsenweg.

Der 30-jährige Defensivallrounder bringt die Erfahrung aus 190 Drittligaspielen mit zum SV Waldhof. Zuletzt lief Riedel in 159 Spielen für den FC Hansa Rostock auf. Als Stammspieler in der Innenverteidigung führte der gebürtige Rheinländer den FC Hansa zum Aufstieg in die Zweite Bundesliga. Ausgebildet wurde Julian Riedel in der Jugend von Bayer 04 Leverkusen. Über die Stationen Münster und Aue landete Riedel an der Ostsee, wo er zum Führungsspieler avancierte.