Drittligist SV Waldhof Mannheim hat Baris Ekincier verpflichtet. Der 22-jährige Offensivspieler spielte zuletzt beim VfL Bochum, kam dort in der abgelaufenen Saison in der Zweiten Liga aber nicht zum Einsatz. In der Spielzeit 2019/20 lief Ekincier unter in Österreich für Austria Klagenfurt auf und absolvierte dort acht Zweitliga-Partien.

„Mit Baris bekommen wir nun eine weitere Alternative für unsere vielseitige Offensive“, sagte Jochen Kientz, der Sportliche Leiter des SVW. Die Mannheimer hatten am Montag den Vertrag von Rafael Garcia aufgelöst, Ekincier ist im offensiven Mittelfeld der Nachfolger des Deutsch-Spaniers.