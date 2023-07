Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat einen Außenstürmer unter Vertrag genommen. Der hatte in der vergangenen Saison im direkten Duell gegen die Waldhöfer mächtig Eigenwerbung betrieben.

Samuel Abifade erzielte im vergangenen August im Trikot des SV Meppen drei Tore beim 6:2-Sieg der Emsländer gegen die Mannheimer. Der Vertrag des 23-Jährigen war nach dem Abstieg des SVM ausgelaufen, jetzt schloss sich Abifade den Waldhöfern an.

„Samuel ist ein Spieler mit sehr guter Geschwindigkeit, gepaart mit gutem offensiven Eins-gegen-eins und mit ausgeprägten physischen Attributen“, begründete Sport-Geschäftsführer Tim Schork die Verpflichtung des gebürtigen Braunschweigers, der in den vergangenen Spielzeit 23 Drittliga-Partien absolvierte und dabei drei Tore (alle gegen den SVW) erzielte.

In Mannheim wird sich Abifade mit Minos Gouras um einen Platz in der Stammformation streiten. Der gebürtige Speyerer, der aus Rödersheim-Gronau stammt, wo seine Familie die „Zwiwwel“ betreibt, will mit der Unterstützung seiner Familie bei den Waldhöfern zu seiner Bestform zurückfinden.