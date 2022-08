Der SV Waldhof hat den Sprung auf einen Aufstiegsplatz in der Dritten Liga verpasst. Nach einer insgesamt unbefriedigenden Leistung reichte es beim SC Verl nur zu einem 2:2 (0:1)-Remis.

Die Waldhöfer wirkten in der ersten Halbzeit pomadig und gerieten deshalb verdient in Rückstand. Eduard Probst nutzte in der 41. Minute eine der vielen Unaufmerksamkeiten der Mannheimer zum Führungstreffer der Ostwestfalen.

Nach der Pause steigerte sich der SVW und kam vor 1216 Zuschauern in der Arena in Paderborn in der 51. Minute durch Stefano Russo zum Ausgleich.

In der Schlussphase gingen die Waldhöfer zunächst durch einen verwandelten Foulelfmeter von Alexander Rossipal (90.) 2:1 in Führung, ehe Mael Corboz in der vierten Minute der Nachspielzeit mit einem abgefälschten Schuss aus 16 Metern der glückliche, aber verdiente Ausgleich zum 2:2 gelang.