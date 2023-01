Wenn alles perfekt läuft, steht Trainer Christian Neidhart beim Start der zweiten Saisonphase in der Dritten Fußballiga am Samstag eine weitere Alternative zur Verfügung. Nach RHEINPFALZ-Informationen steht Thomas Pledl kurz vor der Unterschrift unter ein Arbeitspapier beim SV Waldhof Mannheim.

Pledl hatte in der zurückliegenden Woche am Alsenweg trainiert, war am vergangenen Samstag im Testspiel gegen den Karlsruher SC (1:5) zum Einsatz gekommen und hatte dabei einen guten Eindruck hinterlassen. Der 28-Jährige ist aktuell vereinslos, kann aber auf die Erfahrung von 170 Zweitligaspielen verweisen. Beim SVW ist er im zentralen Mittelfeld oder auf der rechten offensiven Außenbahn eingeplant.

Eher unwahrscheinlich ist jedoch, dass Pledl am Samstag (14 Uhr) gegen den TSV 1860 München in der Startformation steht. Dafür plant Neidhart mit dem Einsatz von Bentley Baxter Bahn, der nach einem auskurierten Bänderriss im Knöchel wieder ins Training mit der Mannschaft eingestiegen ist.

„Es kribbelt sehr“, sagte Neidhart mit Blick auf das Duell gegen die Münchner Löwen: „Das Stadion ist voll und wir spielen gegen einen Gegner mit viel Tradition“, erklärte der Waldhof-Trainer zwei Tage vor dem Duell im Carl-Benz-Stadion. Fast 15.000 Karten sind bereits verkauft, knapp 3000 davon an Anhänger aus München.