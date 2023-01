Der SV Waldhof ist mit einer starken Vorstellung ins neue Jahr gestartet. Die Mannschaft von Christian Neidhart schlug den TSV 1860 München verdient 3:1 (1:1). Vor der Saisonrekordkulisse von 17.555 Zuschauern überzeugten die Mannheimer spielerisch wie kämpferisch.

Mann des Tages war Pascal Sohm, der beide Treffer für den SVW erzielte. Der Stürmer verwandelte das Carl-Benz-Stadion mit seinen Toren in der 27. und 57. Minute in einen Hexenkessel. Sohm belohnte das Team für viele gute spielerische Momente. Der eingewechselte Dominik Kother machte mit dem 3:1 in der fünften Minute der Nachspielzeit alles klar. Die Münchner, die insgesamt enttäuschten, waren durch Philipp Steinhart in der siebten Minute in Führung gegangen.

Neidhart hatte überraschend Jan-Christoph Bartels das Vertrauen geschenkt und ihn anstelle von Morten Behrens ins Tor beordert. Außerdem startete Adrien Lebeau auf der rechten Außenbahn und machte von Beginn an Wirbel. Der Franzose avancierte zum besten Spieler in den ersten 45 Minuten und bereitete das 1:1 von Sohm mustergültig vor. Die perfekte Vorarbeit zum 2:1 kam vom emsigen Dominik Martinovic.