Der SV Waldhof Mannheim hat in der Dritten Liga den dritten Auswärtssieg der laufenden Spielzeit gefeiert und damit den Abstand auf die Aufstiegsplätze verkürzt. Beim 3:1 (2:1)-Erfolg bei der SpVgg Bayreuth trafen Fridolin Wagner (10.) und Marten Winkler (32.) für den Tabellenfünften, Patrick Ziereis verkürzte für den Aufsteiger (45.+2). Baris Ekincier machte mit dem 3:1 in der 90. Minute den Sieg perfekt, nach der Bayreuther Felix Weber kurz zuvor die Rote Karte gesehen hatte (87.). Die Mannheimer mussten kurzfristig auf Cheftrainer Christian Neidhart verzichten, der aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Verfügung stand.

Die Waldhöfer starteten stark ins Spiel, dominierten ihren Gegner und lagen deshalb verdient 2:0 vorne, ehe eine Unachtsamkeit in der Deckung den Treffer für den Bayreuther ermöglichte. In der zweiten Halbzeit verflachte die Partie, weil die Mannheimer nachließen. Dennoch reichte es am Ende zu einem verdienten Dreier.

