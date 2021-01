Die personelle Lage beim Drittligisten SV Waldhof Mannheim entspannt sich langsam. Marco Schuster stieg am Dienstag ins reguläre Mannschaftstraining ein. Der Mittelfeldspieler, vom Fachmagazin kicker zum besten defensiven Mittelfeldspieler des ersten Halbjahres 2020 gekürt, unternahm nach einem Leistenbruch und anschließender Operation einen weiteren Schritt zu seiner Rückkehr ins Team der Mannheimer.

„Ich bin froh, dass ich wieder schmerzfrei bin“, sagte Schuster der RHEINPFALZ: „Ich bin ganz sicher noch nicht bei 100 Prozent, aber es tut gut, wieder bei der Mannschaft zu sein.“

Dorian Diring, Jesper Verlaat und Anthony Roczen machten Übungen mit dem Ball, wurden aber noch nicht ins Teamtraining integriert. Dennoch ist absehbar, dass die drei Rekonvaleszenten bald zur Mannschaft stoßen könnten.

Manuel Stiefler, bis vergangenen Sommer beim Zweitligisten Karlsruher SC unter Vertrag und derzeit ohne Verein, trainierte am Dienstag auf Probe mit. Trainer Patrick Glöckner möchte sich einen Eindruck über den Zustand des 32-Jährigen machen, der im defensiven Mittelfeld auf mehreren Positionen eingesetzt werden kann.

Die Waldhöfer starten am Freitag (19 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den SC Verl in neue Jahr. Nach drei Niederlagen vor Weihnachten sind die Mannheimer in der Tabelle abgerutscht und haben nur noch zwei Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.