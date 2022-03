Der SV Waldhof bleibt in der Dritten Liga oben dran. Die Mannheimer gewannen das Verfolgerduell gegen den TSV 1860 München am Sonntag 3:0 (1:0) und schoben sich in der Tabelle auf den vierten Rang vor. Die Münchner hatten Pech, dass kurzfristig fünf Akteure erkrankt ausfielen, in der Startformation gab es drei Wechsel. Bitter aus Sicht des TSV war zudem, dass die Waldhöfer vor 11.756 Zuschauern bereits in der dritten Minute 1:0 in Führung gingen: Nach einem von Dominik Martinovic verschossenen Handelfmeter staubte Marcel Costly zum 1:0 ab. Anschließend gelang es den Mannheimern, Gefahr vom eigenen Tor fernzuhalten und selbst immer wieder gefällige Angriffe vorzutragen. Nach einer Ecke – und einem neuerlichen Handspiel des TSV im eigenen Strafraum – erhöhte Joseph Boyamba vom Punkt zum 2:0 (66.). Pascal Sohm besorgte in der Nachspielzeit nach einem Solo den 3:0-Endstand (90.+5).