Was für eine zweite Halbzeit. Drittligist SV Waldhof Mannheim hat den dritten Sieg in Folge gefeiert und damit wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gefeiert. Beim 6:1 (0:1) am Samstag gegen die SpVgg Unterhaching drehten die Hausherren nach dem Seitenwechsel auf. Alle Waldhof-Treffer fielen in den zweiten 45 Minuten. Abifade, Kobylanski, Bahn, Boyd, Arase und Sohm erzielten die Tore.