Ohne Trainer Patrick Glöckner und mit maximal 13 einsatzfähigen Spielern (elf Feldspieler und zwei Torhüter) aus dem Drittliga-Kader hat der SV Waldhof am Mittwoch das Training aufgenommen. Nach einem Corona-Ausbruch in der vergangenen Woche hatte der Tabellendritte mehrere Tage mit dem Training ausgesetzt, aber nicht bekannt gemacht, wie viele Akteure mit dem Covid-19-Virus infiziert sind.

Die Einheit am Mittwoch am Alsenweg verpassten Timo Königsmann, Jesper Verlaat, Gerrit Gohlke, Jan Just, Marcel Gottschling, Emmanuel Kouadio, Stefano Russo, Onur Ünlücfici, Mohamed Gouaida, Baris Ekincier, Joseph Boyamba, Domenik Martinovic und Anthony Roczen. Über die Gründe des Fehlens machte der Verein keine Angabe.

Assistent Mehring leitet das Training

Sportchef Jochen Kientz hielt vor der Einheit eine etwa zehnminütige Ansprache, anschließend nahm die anwesenden Akteure unter Leitung von Co-Trainer Maximilian Mehring das Training auf.

Unklar, ob Spiel steigen kann

Ob die Partie am kommenden Samstag beim TSV 1860 München stattfinden kann, ist derzeit unklar. Der SVW befindet sich in Gesprächen mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und den Gesundheitsämtern.