Im ersten Spiel mit dem neuen Trainer Marco Antwerpen holte Drittligist SV Waldhof Mannheim am Sonntag ein 2:2 (1:1) gegen Preußen Münster. Das Tor zum 1:0 erzielte Terrence Boyd. Niko Koulis glich aus. Gerrit Wegkamp brachte die Gäste dann in Führung (79.). Marcel Seegert schaffte in der 85. Minute das 2:2.