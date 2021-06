Seit einiger Zeit kursierte bereits das Gerücht, dass Marc Schnatterer zum SV Waldhof wechseln würde. Jetzt ist daraus Gewissheit geworden. Der 35-Jährige unterschreibt beim Drittligisten einen Vertrag über eine Spielzeit. Seit 2008 stand Schnatterer beim 1. FC Heidenheim unter Vertrag und absolvierte für den Klub 224 Zweitliga-Partien.

Schnatterer, der in der vergangenen Spielzeit 28 Mal in der Zweiten Liga zum Einsatz kam, dabei aber nur vier Mal in der Startelf stand, soll bei den Mannheimern eine zentrale Rolle einnehmen. „Ich freue mich sehr, zukünftig für den SV Waldhof Mannheim auflaufen zu können. Der SVW ist natürlich ein großer Traditionsverein, der für mich einen großen Reiz hat“, so Schnatterer.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Marc einen absoluten Qualitätsspieler für uns gewinnen konnten. Neben seinen spielerischen Fähigkeiten bringt er uns viel Erfahrung und Mentalität in das Team“, erklärte Jochen Kientz, der Sportliche Leiter des SV Waldhof.