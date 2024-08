Drittligist SV Waldhof Mannheim hat trotz einer guten Leistung zum Auftakt in die neue Saison am Sonntag beim FC Ingolstadt eine 1:2 (0:1)-Niederlage kassiert. Die Tore für den FCI erzielten Felix Keidel (6.) und Sebastian Grönning (70.). Der kurz zuvor eingewechselte Felix Lohkemper konnte nur den Anschluss herstellen (72.). Waldhofs Niklas Hoffmann kassierte die Gelb-Rote Karte (74.). In einer intensiven Partie vor 5758 Zuschauern hätte Mannheim bei einer besseren Chancenverwertung durchaus etwas Zählbares mitnehmen können: Martin Kobylanski scheiterte mit einem schwachen Elfmeter an Torhüter Marius Funk (13.). Kennedy Okpala und Terrence Boyd trafen Aluminium.