Drittligist SV Waldhof Mannheim hat den 32-jährigen Daniel Keita-Ruel unter Vertrag genommen. Der Stürmer bringt die Erfahrung aus 100 Zweitligaspielen mit nach Mannheim. Für die SpVgg Greuther Fürth und den SV Sandhausen erzielte der Mittelstürmer dabei 32 Tore. Auch in der Dritten Liga konnte der in Wuppertal geborene Stürmer in 43 Partien auf sich aufmerksam machen. Hier kam er auf 15 Treffer und weitere acht Torvorlagen.

„Mit Daniel Keita-Ruel konnten wir einen Spieler für uns gewinnen, der sowohl in der Zweiten Bundesliga als auch in der Dritten Liga seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat. Er bringt weitere Physis in unsere Mannschaft und versucht im Strafraum zum Abschluss zu kommen“, sagt Christian Neidhart, Cheftrainer des SVW. „Das ist ein toller Traditionsverein mit überragenden Zuschauern. Es reizt mich wirklich sehr, hier zukünftig auf Torejagd zu gehen“, sagte Daniel Keita-Ruel über seinen neuen Klub.