Drittligist SV Waldhof Mannheim hat Laurent Jans unter Vertrag genommen. Der Außenverteidiger, der sowohl die linke als auch die rechte Abwehrseite bespielen kann, wechselt von Sparta Rotterdam aus der niederländischen Eredivisie in die Kurpfalz. Der derzeitige Kapitän der luxemburgischen Nationalmannschaft absolvierte 84 Länderspiele für sein Heimatland. Luxemburgs Fußballer des Jahres 2015 sammelte laut Klubmitteilung Erfahrungen in mehreren europäischen Profiligen. So lief Laurent Jans unter anderem in der Saison 19/20 für den SC Paderborn in 22 Spielen in der Bundesliga auf. In der abgelaufenen Saison stand Laurent Jans in 19 Ligaspielen für Sparta Rotterdam auf dem Rasen. Dort absolvierte der Luxemburger nun auch die Saisonvorbereitung vor seinem Wechsel nach Mannheim.