Leichtes Aufatmen beim Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim. Eine Corona-Testreihe am Montag brachte nur negative Ergebnisse, wie der Verein am Dienstag bekannt gab. Unter den Getesteten waren auch die Personen, die am Freitag positiv auf den Covid19-Erreger getestet wurden.

Am vergangenen Freitag hatten Corona-Tests beim SVW zwei positive Fälle hervorgebracht, betroffen waren ein Spieler sowie ein Physiotherapeut. Beide befinden sich seit Samstag ebenso wie drei weitere Personen, die engen Kontakt mit den positiv Getesteten hatten, in häuslicher Quarantänte.

Sie standen den Waldhöfern in der ersten Runde des DFB-Pokals am Sonntag gegen den Bundesligisten SC Freiburg (1:2) nicht zur Verfügung.

Für Mittwoch ist eine weitere Testreihe geplant. Ob die Quarantäne aufgehoben wird, sollten die Tests erneut ohne positiven Befund bleiben, ist offen.