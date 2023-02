Der SV Waldhof hat in der Dritten Liga eine bittere Niederlage kassiert. Die Mannheimer verloren bei Borussia Dortmund II 0:4 (0:2) und fielen in der Tabelle auf den sechsten Platz zurück. Den möglichen Sprung auf den vierten Platz, der zur Relegation berechtigen würde, verpassten die Mannheimer erneut.

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gerieten die Waldhöfer früh 0:2 in Rückstand. Justin Njinmah nach einem Konter (18.) und Franz Pfanne nach einer Ecke (22.) trafen für den BVB. Pech hatten die Mannheimer, als ihnen nach einer halben Stunde ein Handelfmeter verweigert wurde und ein Schuss von Alexander Rossipal knapp über die Latte flog (31.). Nach dem Seitenwechsel drückten die Waldhöfer auf den Anschlusstreffer und wurden ausgekontert. Njinmah erzielte seinen zweiten Treffer (64.) zum 3:0, Marco Pasalic gelang in der vierten Minute der Nachspielzeit das 4:0.