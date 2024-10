Der SV Waldhof hat den ersten Auswärtssieg in der laufenden Drittligasaison gefeiert. Das Team von Bernhard Trares siegte bei der U23 von Borussia Dortmund knapp mit 1:0 (0:0).

Sascha Voelcke erzielte den entscheidenden Treffer in der 83. Minute, wodurch sich die Mannheimer für eine gute Leistung in der zweiten Halbzeit belohnten. Vor der Pause gaben die Dortmunder den Ton an.

Durch den zweiten Sieg hintereinander kletterten die Waldhöfer in der Tabelle auf den neunten Platz. In sechs Partien unter Trares sammelte der SVW beachtliche 13 Zähler.