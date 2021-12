Der SV Waldhof beendet das Jahr auf dem vierten Tabellenplatz in der Dritten Liga. Die Mannheimer verloren das Topspiel beim Spitzenreiter 1. FC Magdeburg verdient 0:3 (0:2) und verpassten deshalb den möglichen Sprung auf den zweiten Rang.

Nachdem die Waldhöfer in den ersten Minuten zwei gute Chancen ausließen, gingen die Magdeburger durch Florian Kath nach einem Eckball in Führung (11.). Top-Torjäger Baris Atik traf vor der Pause zum 2:0 (32.), Luca Schuler traf in der 66. Minute zum 3:0 für den Spitzenreiter.

Die Mannheimer versuchten nach der Pause mit einer Umstellung auf ein 3-4-3 eine Wende zu schaffen, doch vor 13.421 Zuschauern gelang die nicht mehr. Schnatterer hatte nach der Pause zwei gute Chancen nicht verwertet, ehe die Partie mit dem 3:0 entschieden war. Kurz darauf sah Marco Höger nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte (69.). Adrien Lebeau folgte ihm vier Minuten vor dem Ende ebenfalls mit Gelb-Roter Karte.