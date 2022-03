Der SV Waldhof hat den Sprung auf den dritten Platz in der Dritten Liga klar verpasst. Die Mannheimer verloren das Topspiel gegen Eintracht Braunschweig 0:3 (0:1), weil sie vor 11.124 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion deutlich die schlechtere Mannschaft waren. Dennoch hatten die Waldhöfer Pech, denn in der 37. Minute lag der Ball im Tor der Eintracht. Der Treffer fand jedoch keine Anerkennung, weil beim Schuss von Marcel Costly auf eine Abseitsstellung entschieden wurde – eine enge, knifflige Situation.

Beinahe im Gegenzug gingen die Niedersachsen durch Maurice Multhaupt in Führung (38.). Multhaupt sorgte drei Minuten nach dem Seitenwechsel für das 2:0 (48.), ehe der aus Herxheim stammende Michael Schultz in der 54. Minute per Kopf zum 3:0 traf.

FCS wahrt seine Chance

Der 1. FC Saarbrücken hat derweil seine Aufstiegsambitionen gewahrt. Gegen den SV Meppen gelang am Sonntag ein 1:0 (0:0) und der zweite Sieg in Folge. Der Rückstand auf den Tabellenzweiten 1. FC Kaiserslautern beträgt nach dem 29. Spieltag vier Punkte. Dominik Ernst (48.) erzielte das Tor des Tages für die Saarländer.