Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat bei Borussia Dortmund II mit dem 1:1 (0:1) einen Punkt erkämpft. Marco Pasalic hatte die Dortmunder in der 16. Minute mit 1:0 in Führung gebracht. Den Ausgleichstreffer erzielte Joseph Boyamba (61.) mit einem sehenswerten Linksschuss. Wirbel gab es um eine Szene in der Nachspielzeit, als Boyamba im Strafraum zu Fall kam, der Elfmeterpfiff aber ausblieb.