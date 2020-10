Gillian Jurcher (23) hat am Montag beim Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim einen Vertrag unterschrieben. Der Mittelstürmer, der vom 1. FC Saarbrücken kommt und in 97 Regionalligaspielen 30 Tore erzielte, sagte: „Nun für den SV Waldhof auflaufen zu dürfen, ist natürlich eine großartige Möglichkeit für mich. Ich möchte mich auch in der Dritten Liga beweisen und den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen. Der Waldhof ist ein großer Traditionsverein mit tollen Fans.“ Er wird mit der Nummer 29 auflaufen. „Es freut mich sehr, dass wir den Transfer nun fixieren konnten. Gillian ist ein sehr talentierter Spieler, der eine hohe Geschwindigkeit und sehr gute Läufe in die Tiefe mitbringt. Das Trainerteam bereitet ihn nun auf seine ersten Einsätze vor und wir sind optimistisch, dass er schnell in der Mannschaft ankommt“, sagte der Sportliche Leiter Jochen Kientz. Außerdem hat der SV Waldhof Emmanuel Léonce Kouadio (21) mit einem Profivertrag ausgestattet.