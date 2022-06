Der SV Waldhof Mannheim hat kurz vor dem Start der Saisonvorbereitung Bentley Baxter Bahn verpflichtet. Der 29-jährige Mittelfeldspieler lief in den vergangenen beiden Spielzeiten für den FC Hansa Rostock auf. Nun kehrt der gebürtige Hamburger zurück in die Dritte Liga.

Hansas Aufstiegsheld

Ausgebildet wurde Bentley Baxter Bahn in der Jugendabteilung des Hamburger SV. In den vergangenen Jahren etablierte sich Bahn als Stammspieler in der Dritten Liga, wo er auf insgesamt 200 Einsätze kam. Dabei erzielte er 30 Treffer und bereitete 39 weitere vor. In der Saison 20/21 verhalf Bahn dem FC Hansa zum Aufstieg in die Zweite Liga. Damals war er als Stammspieler gesetzt und schoss Rostock am letzten Spieltag mit seinem Treffer in die nächsthöhere Spielklasse.

„Mit Bentley Baxter Bahn haben wir einen sehr torgefährlichen Mittelfeldspieler für unsere Mannschaft gewinnen können. Er bringt neben seiner spielerischen Qualität viel Mentalität in unser Team“, sagt Tim Schork, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim.