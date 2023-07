Der Kader des SV Waldhof Mannheim nimmt weiter Konturen an. Der Fußball-Drittligist gab Montagabend die Verpflichtung von Angelo Gattermayer bekannt. Der Außenstürmer stand bis Ende Juni beim österreichischen Zweitligisten FC Admira Wacker Mödling unter Vertrag. Dort erzielte er in der abgelaufenen Spielzeit in 25 Spielen sechs Tore.

Der 21-Jährige wurde außerdem in die U21-Nationalmannschaft Österreichs berufen und debütierte dort im Juni in einem Länderspiel gegen Island.

„Angelo ist ein Spieler, der mit seinen 21 Jahren schon viele Erfahrungen in Österreich gesammelt hat und den unbedingten Willen mitbringt, sich hier durchzusetzen“, sagte SVW-Sportchef Tim Schork.

Die Mannheimer hatten ein paar Stunden zuvor bereits die Verpflichtung von Samuel Abifade (zuletzt SV Meppen) veröffentlicht. Der Kader der Mannheimer umfasst damit aktuell 21 Profis.