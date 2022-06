Nico Granatowski stellt sich seit Freitag beim SV Waldhof Mannheim vor. Der 31-Jährige ist Trainingsgast beim Fußball-Drittligisten. Zuletzt stand der 31-Jährige, der auf beiden offensiven Außenbahnen spielen kann, beim 1. FC Magdeburg unter Vertrag, kam beim Zweitliga-Aufsteiger aber lediglich auf zwei Saisoneinsätze.

In Mannheim ist Granatowski seit sechs Jahren bekannt, weil er – damals für die Sportfreunde Lotte spielend – in den Aufstiegsspielen zur Dritten Liga gegen den SVW traf. Nach einem 0:0 im Hinspiel in Lotte traf der Angreifer im Rückspiel im Carl-Benz-Stadion zum 1:0, die Sportfreunde schafften letztlich durch ein 2:0 den Aufstieg.