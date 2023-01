Der SV Waldhof bleibt in der Dritten Liga in der Erfolgsspur. Die Mannheimer gewannen am Sonntag 4:1 (2:0) bei Viktoria Köln, feierten damit den dritten Sieg im Jahr 2023 und kletterten in der Tabelle auf den fünften Platz. In der Offensive überzeugten die Blau-Schwarzen und hatten defensiv das notwendige Glück. In einem vor der Pause ausgeglichenen und guten Drittligaspiel erwiesen sich die Mannheimer als das effizientere Team. Fridolin Wagner nach einer Ecke (5.) und Adrien Lebeau nach einem eklatanten Abwehrschnitzer (23.) schossen eine 2:0-Führung heraus. In der zweiten Halbzeit waren die Waldhöfer überlegen, kamen durch Dominik Martinovic zum 3:0 (61.) und überzeugten mit guten Ballstafetten. Am verdienten Erfolg änderte der Anschlusstreffer zum 1:3 durch Simon Stehle (80.) nichts mehr, Adrian Malachwoski erhöhte in der 90. Minute auf 4:1.