Der SV Waldhof Mannheim ist auf der Suche nach einem Torhüter fündig geworden. Der 25-jährige Morten Behrens wechselt auf Leihbasis von Darmstadt 98 zum SV Waldhof Mannheim. Neben Jan-Christoph Bartels und Lucien Hawryluk komplettiert Morten Behrens die Torwarttrio des Drittligisten.

Ausgebildet wurde der 1,93m große Torhüter zunächst beim VfB Lübeck, bevor er 2013 in die Jugendabteilung des HSV wechselte. Zur Saison 19/20 wechselte Morten Behrens zum 1. FC Magdeburg. Hier entwickelte sich Behrens schnell zum Stammtorhüter. Bei 70 Einsätzen in Magdeburg blieb Behrens in 18 Spielen ohne Gegentreffer. Im Sommer 2021 wechselte Behrens dann zu Darmstadt 98, wo er zu vier Einsätzen kam. Nun wird Morten Behrens für eine Saison an den Alsenweg ausgeliehen.