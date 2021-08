Oliver Glasner hat als Trainer des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt gleich bei seinem Pflichtspieldebüt ein Debakel erlebt. Beim Drittligisten SV Waldhof Mannheim lieferte die Eintracht am Sonntag eine erschreckend schwache Vorstellung ab und flog durch die 0:2 (0:0)-Niederlage gleich in der ersten Runde aus dem DFB-Pokal. Waldhof-Kapitän Marcel Seegert (48. Minute) und Joseph Boyamba (51.) sorgten mit ihren Toren vor 12.151 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion für die Überraschung und beste Stimmung bei den Gastgebern. Frankfurts Abwehrchef Martin Hinteregger (62.) sah wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot. Danach war der SV Waldhof dem 3:0 mehrfach näher als die Eintracht dem 2:1. So feierten am Ende die Blau-Schwarzen.