Drittligist SV Waldhof Mannheim hat sich der Pflichtaufgabe im badischen Verbandspokal-Halbfinale beim Verbandsligisten 1. FC Bruchsal locker entledigt. Die Blau-Schwarzen gewannen am Samstag vor 3.800 Zuschauern 4:1 (2:0) und zogen damit in das Finale im Mai gegen den Oberligisten VfR Mannheim ein. Der Sieger dieser Partie qualifiziert sich für den DFB-Pokal. Die Tore für den Waldhof in Bruchsal erzielten mit einem Dreierpack Terrence Boyd (20., 69. und 74.) sowie Sanoussy Ba (45+1). Den Ehrentreffer für den Außenseiter markierte Jimmy Marton (52.).