Fussball SV Waldhof erreicht badisches Pokalfinale

Terrence Boyd erzielte drei Tore für den SV Waldhof.
Terrence Boyd erzielte drei Tore für den SV Waldhof.

Drittligist SV Waldhof Mannheim hat sich der Pflichtaufgabe im badischen Verbandspokal-Halbfinale beim Verbandsligisten 1. FC Bruchsal locker entledigt. Die Blau-Schwarzen gewannen am Samstag vor 3.800 Zuschauern 4:1 (2:0) und zogen damit in das Finale im Mai gegen den Oberligisten VfR Mannheim ein. Der Sieger dieser Partie qualifiziert sich für den DFB-Pokal. Die Tore für den Waldhof in Bruchsal erzielten mit einem Dreierpack Terrence Boyd (20., 69. und 74.) sowie Sanoussy Ba (45+1). Den Ehrentreffer für den Außenseiter markierte Jimmy Marton (52.).

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