Der SV Waldhof Mannheim tritt in der Dritten Liga weiter auf der Stelle. Die Mannschaft von Christian Neidhart verlor am Samstag das Topspiel bei der SV Elversberg 0:1 (0:1) und rutschte in der Tabelle auf den neunten Platz ab.

Die Waldhöfer marschierten im dritten Auswärtsspiel der jungen Saison zum dritten Mal mit einem Rückstand zur Pausenbesprechnung. Kevin Koffi, der in der Saison 2019/20 für die Mannheimer stürmte, traf in der 42. Minute mit einem Schuss aus 20 Metern.

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Waldhöfer, der Partie eine Wende zu geben. In der Offensive blieben die Blau-Schwarzen jedoch ohne Durchschlagskraft. Die Elversberger verteidigten den knappen Vorsprung geschickt und bleiben als Aufsteiger und Tabellenzweiter das Überraschungsteam der Liga.