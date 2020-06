Trotz großer personeller Sorgen hat Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim seine imposante Auswärtsserie ausgebaut und am Dienstagabend beim FC Hansa Rostock 1:0 (0:0) gewonnen. Durch die 32. Partie hintereinander ohne Niederlage schoben sich die Mannheimer in der Tabelle auf den dritten Rang vor Arianit Ferati verwandelte in der 85. Minute einen Foulelfmeter zum Siegtreffer. Die Mannheimer mussten kurzfristig auf Max Christiansen (Verdacht auf Pfeiffersches Drüsenfieber) und Kevin Conrad (Knieprobleme) verzichten, so dass die Nachwuchsspieler Florian Flick und Gerrit Gohlke zu ihren Startelfdebüts kamen. Weiterlesen.