Der SV Waldhof Mannheim träumt vom Aufstieg in die Zweite Fußball-Bundesliga. Mit drei Transfers an einem Tag unterstrich der Drittligist seine Ambitionen.

Nach den Mittelfeldspielern Bentley Baxter Bahn (29, Hansa Rostock) und Adrian Malachowski (24, 1. FC Magdeburg) zurrten die Mannheimer auch die Verpflichtung von Offensiv-Allrounder Berkan Taz (23, Borussia Dortmund II) fest. Mit dem zweitligaerprobten Baxter Bahn und den drittligaerfahrenen Malachowski und Taz sind den Waldhöfern beachtliche Transfers gelungen.

Nach RHEINPFALZ-Informationen haben alle drei Neuen einen Zwei-Jahres-Vertrag beim SVW unterschrieben. Bei einem Aufstieg würden sich die Kontrakte zum Teil verlängern.

„Ich gehe davon aus, dass zeitnah noch ein, zwei Spieler dazukommen“, sagte Tim Schork am Dienstagabend. Der Sport-Geschäftsführer wirkte zufrieden, als er über die drei Neuzugänge und mögliche weitere Transfers sprach. Am Donnerstag steht die erste Trainingseinheit der Waldhöfer auf dem Programm, die jetzt 18 Profis unter Vertrag haben.

Keine Zukunft mehr am Alsenweg haben nach RHEINPFALZ-Informationen Timo Königsmann und Hamza Saghiri – bei dem Torwart sowie dem Mittelfeldspieler stehen die Zeichen auf Abschied. Ähnlich könnte es auch bei Angreifer Joseph Boyamba sein, der zuletzt mit dem TSV 1860 München in Verbindung gebracht wurde. Die Verträge von Königsmann, Saghiri und Boyamba enden am 30. Juni.