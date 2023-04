Mit einem Last-Minute-Sieg hat der SV Waldhof seine Außenseiterchance im Kampf um den Aufstieg in der Dritten Liga gewahrt. Die Mannheimer gewannen durch einen Treffer von Bentley Baxter Bahn in der vierten Minute der Nachspielzeit 2:1 (0:1) gegen die U23 des SC Freiburg. Auf den Tabellenzweiten SV Wehen-Wiesbaden haben die Waldhöfer aber weiterhin acht Punkte Rückstand.

Vor 8866 Zuschauern waren die Freiburger eine Stunde lang die bessere Mannschaft und lagen nach einem Treffer von Julian Stark (27.) verdient 1:0 in Führung. Die Breisgauer vergaben viele gute Chancen auf weitere Treffer, was sich rächen sollte. Ab der 60. Minute wurden die Mannheimer stärker und drehten die Partie in der Schlussphase. Zunächst traf Fridolin Wagner in der 85. Minute zum 1:1, ehe Bahn in der letzten Szene der Partie nach einem Eckball zum 2:1 erfolgreich war.