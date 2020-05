Der SV Waldhof Mannheim wird im Bestreben, sich sportlich auf den Re-Start der Dritten Fußballliga vorzubereiten, zurückgeworfen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat dem Tabellenzweiten vorerst untersagt, Mannschaftstraining in größeren Gruppen durchzuführen, obwohl das Land Baden-Württemberg dies am 7. Mai unter Einhaltung von Hygienestandards zugelassen hat. „Das ist fürchterlich, der DFB agiert völlig planlos“, echauffiert sich Waldhof-Coach Bernhard Trares. „Jetzt überstimmt der DFB das Land Baden-Württemberg, das ist nicht nachvollziehbar.“

Hintergrund dieser Entscheidung ist, dass der DFB das für den Wiederbeginn des Spielbetriebs erarbeitete Hygienekonzept auf seiner Präsidiumssitzung am vergangenen Dienstag nachträglich in die Spielordnung aufgenommen hat. Weil die Mannheimer bislang keinen Hygienebeauftragten gefunden und deshalb keine Corona-Tests durchgeführt haben, dürfen sie laut DFB-Anweisung vorerst nur in Kleingruppen und ohne Kontakt trainieren. Nach DFB-Mitteilung sollen zunächst zwei Testreihen abgewartet werden, ehe ein Mannschaftstraining in größeren Gruppen erlaubt wird. „Es ist eine schwierige Lage, das sehe ich ein. Aber nach acht Wochen sollte man weiter sein“, sagt Trares: „Wenn man die Saison beenden will, kann man nicht permanent etwas ändern.“

Am 26. Mai soll es weitergehen

Der DFB möchte die wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Spielzeit ab dem 26. Mai fortsetzen. Bis Ende Juni sollen die elf noch ausstehenden Spieltage ausgetragen werden. In den ursprünglichen Plänen des Verbandes wurde allen Klubs eine zweiwöchige Phase eines Mannschaftstrainings zugesagt. Derzeit haben noch nicht alle 20 Vereine das Training aufgenommen. Die Mannheimer, die sich grundsätzlich für einen Abbruch der Saison ausgesprochen haben, befinden sich seit dem 8. Mai im Training und bereiteten sich zuletzt in größeren Gruppen auf einen eventuellen Start vor.