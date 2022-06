Nur einen Tag nach der Verpflichtung von Christian Neidhart als Trainer hat Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim eine Spielerpersonalie festgezurrt.

Dominik Kother, der bereits in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit ausgeliehen war, wird auch in der kommenden Spielzeit für den SVW auflaufen. Der offensive Mittelfeldspieler kommt vom Zweitligisten Karlsruher SC. Der 22-Jährige absolvierte in der Rückrunde 13 Partien für die Waldhöfer und erzielte drei Treffer.

Der Kader der Mannheimer für die nächste Spielzeit in der Dritten Liga umfasst damit 15 Akteure. Weitere Transfers sollen in den kommenden Tagen bis zum Trainingsauftakt am 15. Juni getätigt werden.