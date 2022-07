Der SV Waldhof Mannheim ist am Montag mit drei Gastspielern sowie einem Akteur aus der eigenen U23 ins Trainingslager in den Schwarzwald aufgebrochen.

Aus der Verbandsliga-Reserve der Waldhöfer saß Florian Butscher mit im Teambus. Außerdem geben die Blau-Schwarzen drei Akteuren die Möglichkeit, sich im Trainingslager für einen Vertrag beim Fußball-Drittligisten zu empfehlen.

Malte Karbstein (24, zuletzt Kickers Offenbach) gehört bereits seit ein paar Tagen zur Trainingsgruppe der Mannheimer. Neu dabei sind Adrien Koudelka (20, zuletzt FC Augsburg II) sowie Kevin Bukusu (21, NEC Nijmegen), beide sind wie Karbstein gelernte Innenverteidiger. Im Abwehrzentrum suchen die Waldhöfer noch eine Alternative.

Bis Freitag will Trainer Christian Neidhart in der Abgeschiedenheit des Schwarzwaldes an taktischen Feinheiten und dem Zusammenhalt im Team arbeiten.