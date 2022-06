Fußball-Drittligist SV Waldhof hat einen weiteren Transfer getätigt und Johannes Dörfler für ein Jahr ausgeliehen. Der 25-Jährige kommt vom Zweitligisten SC Paderborn und soll dem Team von Christian Neidhart ab sofort helfen. Am Donnerstag zurrten die Klubs den Deal fest.

Dörfler ist auf der rechten Seite flexibel einsetzbar, kann sowohl den defensiven als auch den offensiven Part übernehmen. In der vergangenen Spielzeit kam der 25-Jährige in Paderborn auf fünf Einsätze. Insgesamt stehen 32 Zweitliga-Partien und 33 Spiele in der Dritten Liga in der Statistik des gebürtigen Düsseldorfers.